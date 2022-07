Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter israelian a explicat de ce razboiul din Ucraina ar putea dura 10 ani. El le-a cerut ucrainenilor sa se pregateasca moral pentru faptul ca acesta este „un razboi de lunga durata”.

- Razboiul din Ucraina ar putea dura ani de zile, a spus secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. „Trebuie sa ne pregatim pentru faptul ca ar putea dura ani de zile. Nu trebuie sa renunțam la sprijinirea Ucrainei”, a spus el.

- Armata rusa isi continua ofensiva in Ucraina, in special in estul si sudul acestei tari, dar si cu atacuri asupra altor regiuni, concentrandu-se pe distrugerea infrastructurii, in special statii de cale ferata si poduri. Nici vestul țari nu este ocolit. Duminica dimineața, infrastructura militara in…

- Asa-numitul „minister de interne” de la Tiraspol acuza autoritatile de la Kiev ca ar fi folosit drone deasupra satului Cobasna, raionul Ribnita (teritoriu necontrolat de autoritatile de la Chisinau si care se afla la cativa kilometri de Ucraina) unde se afla depozitul cu munitii sovietice, care, potrivit…

- Un pod feroviar rusesc de mare importanta a fost avariat la Belgorod, langa granita cu Ucraina intr-un suspect act de sabotaj. Rusia se bizuie in prezent pe caile ferate pentru a-si muta fortele de atac in pregatirea unui asalt masiv asupra estului Ucrainei.

- Vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, spune ca, deocamdata, nu exista pericole de natura militara la adresa Republicii Moldova. Potrivit oficialului, o eventuala folosire a aeroportului de la Tiraspol de catre armata rusa este doar o ipoteza. De asemenea, Oleg Serebrian spune ca atit elitele…

- Comisariatul rus pentru drepturile omului a primit pana la aceasta ora, aproximativ 400 de scrisori de la familiile soldaților ruși, cazuți la „datorie” in razboiul din Ucraina. Pe 25 martie, Ministerul rus al Apararii a raportat ca 1.351 de militari ruși au fost uciși in Ucraina, dar datele privind…