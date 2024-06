Stiri pe aceeasi tema

- Polonia, Estonia, Lituania si Letonia au cerut Uniunii Europene din care fac parte sa le ofere un sprijin mai important pentru armata si protectia civila pentru frontierele lor avand in vedere apropierea geografica de Rusia si Belarus, relateaza dpa, conform Agerpres.

- Polonia, Lituania, Letonia și Estonia au cerut Uniunii Europene sa construiasca o linie de aparare de-a lungul graniței blocului cu Rusia și Belarus pentru a proteja UE de amenințarile militare și alte acțiuni daunatoare din partea Moscovei, scrie agenția Reuters. „Construirea unui sistem de infrastructura…

- Polonia, Lituania, Letonia și Estonia au cerut miercuri, 26 iunie, Uniunii Europene sa construiasca o linie de aparare de-a lungul frontierei lor cu Rusia și Belarus pentru a proteja UE de amenințarile militare și de alte acțiuni daunatoare ale Moscovei.

- Polonia, Lituania, Letonia și Estonia au cerut Uniunii Europene sa construiasca linii defensive la granița cu Rusia și Belarus. Construcția unei astfel de linii ar putea costa 2,5 miliarde de euro. „Construirea unui sistem de infrastructura de aparare de-a lungul frontierei externe a UE cu Rusia și…

- Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au solicitat Uniunii Europene sa construiasca o linie de aparare de-a lungul frontierei blocului cu Rusia și Belarus pentru a proteja UE de amenințarile militare și de alte acțiuni daunatoare din partea Moscovei. Curtea Penala Internationala (CPI) a emis pe numele…

- Spania se afla pe ultimul loc in ceea ce privește cheltuielile pentru aparare in raport cu produsul intern brut (PIB) al celor 32 de membri ai NATO, potrivit 20minutos.es. Informația a fost publicata intr-un raport al Alianței Atlantice privind previziunile de cheltuieli pentru 2024, in care se estimeaza…

- Statele baltice Estonia, Letonia si Lituania si Polonia nu exclud trimiterea de trupe in Ucraina daca Rusia va reusi sa avanseze strategic pe campul de lupta, conform Der Spiegel, citat de presa ucraineana.Parlamentari baltici i ar fi avertizat pe reprezentantii guvernului german despre consecintele…

- Statele baltice (Estonia, Letonia și Lituania) și Polonia nu exclud trimiterea de trupe in Ucraina daca Rusia va reuși sa avanseze strategic pe campul de lupta, conform Der Spiegel, citat de presa ucraineana.