Stiri pe aceeasi tema

- Doar o drona a scapat - Rusia a lansat noaptea trecuta 14 drone Shahed-131/136 asupra Ucrainei, iar apararea aeriana a doborat 13, in regiunile Nikolaiev, Kirovohrad și Rivne. Dronele au fost lansate din orașul rus Primorsko-Akhtarsk. Alerta de atac aerian a fost activata dimineața, la 7:00, in regiunile…

- In ultimele 24 de ore rușii au atacat in șapte sectoare ale frontului, cele mai multe operațiuni fiind inregistrate la Avdiivka și Bahmut. In total 97 de lupte s-au dat in intervalul menționat pe toata linia frontului, a anunțat marți dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Peste 120 de localitați…

- Rușii iși intensifica atacurile la Avdiivka și Bahmut, a anunțat Statul Major ucrainean. In total, 104 lupte s-au dat pe linia frontului in ultimele 24 de ore. Trupele ruse au lansat 13 rachete și 56 de lovituri aeriene. 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie,…

- In ultimele 24 de ore rușii au lansat 54 de rachete și au lansat 126 de lovituri aeriene asupra pozițiilor ucrainene și a zonelor populate, a anunțat vineri dimineața Statul Major ucrainean. De asemenea, trupele ruse au folosit de 95 de ori sistemele de lansare multipla a rachetelor (MLRS) asupra pozițiilor…

- Rusia a lansat in cursul nopții un amplu atac aerian cu rachete de diferite tipuri și drone Shahed asupra mai multor regiuni ucrainene. Apararea aeriana a distrus 57 din cele 82 de rachete și drone lansate de Rusia, a anunțat pe Telegram comandantul forțelor aeriene ucrainene, Nikola Oleșciuk. 39 din…

- Trupele ruse au atacat in șase sectoare ale frontului in ultimele 24 de ore, fiind mai active in Novopavlivka și Bahmut și folosind aviația pentru a sprijini atacurile in trei zone de operațiuni, a anunțat marți dimineața Statul Major ucrainean. 56 de lupte s-au dat in intervalul menționat. Rușii au…

- Unitațile ucrainene de aparare aeriana au distrus toate cele 20 de drone de tip Shahed pe care Rusia le-a lansat in timpul nopții, spun Forțele Aeriene din Ucraina. Dronele au fost lansate din orașul portuar rusesc Primorsko-Akhtarsk, situat pe coasta Marii Azov, și de la Capul Chauda, in Crimeea ocupata.…

- Fortele aeriene ale armatei ucrainene au distrus in noaptea de luni spre marti toate cele 20 de drone Shahed cu care Rusia a atacat Ucraina, a anuntat pe Telegram comandantul fortelor aeriene, Nikolai Olesciuk, relateaza Ukrainskaia Pravda, potrivit News.ro.