- Aproximativ 700 de bombe aeriene dirijate și peste 100 de drone de atac Shahed au fost lansate de Rusia asupra Ucrainei, numai in aceasta saptamana, a informat președintele Volodimir Zelenski.STIRIPESURSE.

- Apararea aeriana ucraineana a doborat 20 dintre cele 22 de drone de atac de tip Shahed lansate noaptea de Rusia. Una dintre drone a lovit un camin rezidențial din orașul Nijin din regiunea Cernigau, ranind o persoana, a informat guvernatorul regional Viaceslav Chaus. Rusia a atacat si instalații energetice…

- Un nou razboi la orizont? Rusia a avertizat Armenia sa nu se alinieze cu Occidentul, exprimandu-si ingrijorarea ca Erevanul ar putea urma o cale similara cu cea a Ucrainei dupa rasturnarea de la putere in 2014 a presedintelui prorus Viktor Ianukovici, informeaza joi dpa, conform AGERPRES.

- Rusia a lansat peste noapte atacuri masive cu drone și rachete in mai multe zone din Ucraina, inclusiv in Kiev. Apararea aeriana ucraineana a doborat 35 dintre cele 39 de drone de atac de tip Shahed lansate de ruși in noaptea de 21 iulie, au informat Forțele Aeriene.

- Rachete și drone doborate - Apararea aeriana ucraineana a anunțat ca a doborat noaptea trecuta doua rachete ghidate rusești Kh-59/Kh-69 și patru drone de recunoaștere. Țintele au fost neutralizate in partea de est a țarii, relateaza Ukrainska Pravda.STIRIPESURSE.

- Nicio drona nu trece - Apararea aeriana ucraineana a doborat toate cele 10 drone de atac de tip Shahed care au fost lansate de Rusia peste noapte. Dronele au fost doborate deasupra regiunilor Nikolaiev, Herson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Cherkasi și Vinnitia.STIRIPESURSE.

- Toate dronele, la pamant - Rusia a lansat in cursul nopții zece drone Shahed-131/136. Toate au fost doborate in regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. O drona interceptata de apararea aeriana a avariat trei case și doua mașini in districtul Dnipro și a provocat…

- Doar o drona a scapat - Rusia a lansat noaptea trecuta 14 drone Shahed-131/136 asupra Ucrainei, iar apararea aeriana a doborat 13, in regiunile Nikolaiev, Kirovohrad și Rivne. Dronele au fost lansate din orașul rus Primorsko-Akhtarsk. Alerta de atac aerian a fost activata dimineața, la 7:00, in regiunile…