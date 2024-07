Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a fost din nou atacata cu zeci de drone și rachete. Principalele ținte au fost un oraș și o baza aeriana din apropiere. Autoritațile ucrainene nu au anunțat daca sunt victime. Ucraina a fost din nou atacata de un val de rachete și drone. Atacul a avut loc in noaptea de joi spre sambata. […]…

- Rusia anunța ca a distrus cinci avioane de lupta Su-27 la o baza aeriana ucraineana, declansand o dezbatere in Ucraina cu privire la capacitatea acesteia de a-si securiza aerodromurile inainte de livrarea asteptata de avioane F-16. Ministerul Apararii de la Moscova a informat ca a lovit cu rachete balistice…

- Nicio drona nu trece - Apararea aeriana ucraineana a doborat toate cele 10 drone de atac de tip Shahed care au fost lansate de Rusia peste noapte. Dronele au fost doborate deasupra regiunilor Nikolaiev, Herson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Cherkasi și Vinnitia.STIRIPESURSE.

- Forțele ruse au lansat un nou atac cu rachete și drone asupra Ucrainei, in noaptea de vineri spre sambata, drept raspuns la cel lansat cu o zi in urma de ucraineni asupra regiunii Krasnodar din Rusia. Deși ucrainenii au doborat 12 din cele 16 rachete și toate cele 13 drone lansate de ruși, au fost raportate…

- Atacul nocturn cu drone rusești a avariat instalatii electrice in centrul si vestul Ucrainei, determinand noi intreruperi ale alimentarii cu energie electrica. ”Inamicul a atins instalatiile electrice din centrul tarii și au fost impuse restrictii de alimentare”, a anuntat miercuri Ministerul ucrainean…

- Trupele ruse au lansat in noaptea de vineri spre sambata peste o suta de rachete și drone in mai multe regiuni ale Ucrainei, lovind in principal infrastructuri energetice, informeaza agențiile de presa citandu-l pe ministrul ucrainean al Energiei, Guerman Galuscenko. Doua centrale electrotermice au…

- Forțele ruse au atacat Ucraina cu 55 de rachete de diferite tipuri și 21 de drone kamikaze in noaptea de marți spre miercuri. Bombardamentele au lovit și doua instalații critice de infrastructura energetica din regiunea Liov, din vestul țarii. Polonia a ridicat avionele de lupta de la sol din cauza…

- Rusia a atacat sambata instalații energetice ucrainene in trei regiuni, deteriorand echipamente și ranind cel puțin un muncitor, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galușcenko, citat de Reuters.