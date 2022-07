Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii anunța ca au lansat atacuri aeriene asupra garnizoanei ruse instalate in Insula Șerpilor și le-au provocat pierderi semnificative forțelor Moscovei. Imagini din satelit furnizate de Planet Skysat și Maxar arata mai multe suprafețe arse, efecte ale loviturilor ucrainenilor, de ieri și de zilele…

- Administratia prorusa instalata de Moscova in teritoriile ocupate in regiunea Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, a anuntat joi ca va prelua controlul proprietatilor apartinand statului ucrainean, relateaza AFP. „Regiunea eliberata Zaporojie nationalizeaza proprietatile statului ucrainean. Decretul in…

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- Ucraina a intrat in a 93-a zi de razboi cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski acuza trupele lui Vladimir Putin de genocid in Donbas, rușii bombardand mai multe orașe și sate din regiunea estica. Noua persoane au fost ucise in Harkov, inclusiv in copil de 5 luni. Forțele ruse și-au reluat atacul…

- Armata ucraineana castiga teren pe frontul de est, dupa ce a reusit sa ii goneasca pe rusi din apropierea orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina. Situatia ramane insa critica pentru soldatii ucraineni baricadati in combinatul Azovstal.

- Autoritatile ucrainene si martori intervievati de jurnalisti AFP au acuzat joi fortele ruse ca au tras dintr-un tanc intr-o casa de locuit dintr-un sat de langa Harkov, in estul tarii, ucigand mai multi civili. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboi in Ucraina, ziua 77. Belarus iși va desfașura forțele speciale la frontiera cu Ucraina, deoarece „Statele Unite și aliații lor continua sa iși sporeasca prezența militara la granițele statului", anunța șeful Statului Major General al Forțelor Armat

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua ta