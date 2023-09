Guvernul britanic a anunțat ca serviciile militare și de securitate ale Regatului Unit vor desfașura operațiuni de monitorizare in Marea Neagra pentru a descuraja Rusia sa atace navele comerciale care transporta cereale din Ucraina catre țarile in curs de dezvoltare. Acest efort va implica utilizarea serviciilor de informații, supraveghere și recunoaștere pentru a supraveghea activitațile rusești din regiune. In cazul in care se detecteaza semne de pregatire a unor atacuri impotriva transportului maritim civil sau a infrastructurii din Marea Neagra, Regatul Unit intenționeaza sa atraga atenția…