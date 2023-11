Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene au transferat peste fluviul Nipru un numar redus de blindate pe malul stang in regiunea Herson (sud), ocupat de trupele ruse, si isi continua ofensiva pe acest mal cu o grupare de infanterie usoara de marimea unui batalion, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), care…

- Ministerul rus al Apararii afirmat vineri ca trupele sale au respins asalturi ucrainene pe malul stang al fluviului Nipru in provincia Herson, provincie unde presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut in aceeasi zi o sedinta cu comandantii armatei si trupele ucrainene incearca sa creeze capete…

- Surse militare ucrainene au remarcat ca forțele de la Kiev au continuat acțiunile ofensive de succes la aproximativ opt kilometri sud-est de Bahmut, langa Andriivka, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului.Imaginile geolocalizate postate pe 5 octombrie arata ca forțele ucrainene au inaintat…

- La inceputul invaziei la scara larga, Ucraina avea doar aproximativ 1.500 de soldați care aparau sudul impotriva a 20.000 de soldați ruși, a declarat generalul Andrii Sokolov, care comanda apararea in acel sector la acea vreme, Ukrainska Pravda, pe 18 septembrie."Gruparea sudica de trupe a fost inființata…

- Schimbarile se produc in randul forțelor ruse in contextul avansului continuu al contraofensivei ucrainene, conform Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW). Forțele ruse iși adapteaza sistemele de comunicații și de razboi electronic pentru a face fața noilor provocari. Potrivit Centrului pentru…

- Rusia nu are acum unitațile de „infanterie de elita” pe care se baza candva pentru a conduce ofensive la scara larga in Ucraina, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 28 august.Potrivit ISW, armata rusa a redistribuit rapid unitați aeropurtate de elita in regiunile…

- Loviturile ucrainene asupra zonelor din spatele frontului rusesc degradeaza in mod demonstrabil moralul forțelor Moscovei din Ucraina, ceea ce ar putea amenința stabilitatea apararii rusești in mai multe zone critice ale frontului, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului in ultima sa evaluare,…