- Nivelul apei din rezervorul Barajului Kahovka, in sudul Ucrainei, nu mai permite asigurarea racirii reactoarelor centralei Nucleare Zaporojie, anunta joi operatorul barajului, relateaza AFP, informeaza News.ro.Nivelul apei a scazut ”sub pragul critic de 12,7 metri” si nu mai este suficient sa alimenteze…

- Centrala de la Zaporojie pare ca e adevarata amenințare nucleara a rușilor. De cand au invadat Ucraina, soldații lui Putin au avut ca obiectiv ocuparea celei mai mari instalații nucleare din Europa, aflata in prezent sub controlul rușilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Aproximativ 1.679 de persoane, dintre care 660 de copii, au fost evacuate din zonele din apropierea centralei nucleare Zaporojie din estul Ucrainei, a declarat duminica seara un oficial instalat de Moscova in parțile controlate de Rusia din regiunea ucraineana Zaporojie, anunța Rador.Directorul general…

