Stiri pe aceeasi tema

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a comentat contraofensiva Ucrainei in timp ce s-a intalnit joi, la Minsk, cu secretarii Consiliilor de Securitate ale statelor membre CSTO, a transmis agenția belarusa de stat, BelTA.Lukașenko a afirmat ca un numar mare de echipamente ucrainene au fost distruse…

- Aproximativ 42.000 de persoane sunt expuse riscului de inundații de pe ambele maluri ale raului Nipru dupa distrugerea barajului Nova Kahovka, au declarat oficialii ucraineni, potrivit The Guardian. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca „nu are inca dovezi clare cu privire la ceea ce…

- Transferul de arme nucleare in Belarus nu inseamna ca exista un pericol mai mare de escaladare in razboiul declansat in Ucraina, potrivit analiștilor Institutului american pentru Studiul Razboiului.

- Finantatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, incearca probabil sa il convinga pe presedintele rus Vladimir Putin sa treaca in defensiva inaintea unei potentiale contraofensive ucrainene. Retorica lui, care in mod gresit a fost interpretata ca un apel la incetarea razboiului, vizeaza de fapt, sa determine…

- Asasinarea proeminentului blogger militar rus pro-razboi Vladlen Tatarski , al carui nume real era Maxim Fomin, ar putea dezvalui noi rupturi in cadrul Kremlinului și al cercului sau interior, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), cu sediul in SUA, in analiza sa zilnica, citata de The…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus directorului Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus luni directorului Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse

- Autoritațile ucrainene le-au cerut cetațenilor sa pastreze discreția in ceea ce privește contraofensiva pregatita de Kiev impotriva forțelor invadatoare rusești și sa nu dea de gol planurile armatei. Intre timp, Putin a anunțat ca va muta o parte din armele nucleare tactice ale Rusiei in Belarus. Pentagonul…