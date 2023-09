Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene continua sa avanseze in anumite parți ale Oblastului Zaporojia, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 6 septembrie.In același timp, comentatorii de razboi ruși susțin ca brigazile ruse din Ucraina nu au suficiente provizii, in special munițiile de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre posibilitatea furnizarii de arme pentru razboiul din Ucraina, a relatat luni New York Times, citand surse americane și aliate.

- Rusia nu are acum unitațile de „infanterie de elita” pe care se baza candva pentru a conduce ofensive la scara larga in Ucraina, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 28 august.Potrivit ISW, armata rusa a redistribuit rapid unitați aeropurtate de elita in regiunile…

- Lipsa anvelopelor noi poate incetini aprovizionarea cu muniție catre linia frontului și va opri mișcarea camioanelor pe vremea noroioasa din toamna. Forțele ruse se confrunta și cu o penurie acuta de piese auto pentru aceste camioane.

- Soldati ucraineni au fost vazuti folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost confiscate de o tara „prietena” inainte de a fi livrate Ucrainei, relateaza sambata Financial Times (FT). Ministerul ucrainean al Apararii a sugerat ca armele au fost capturate de la rusi, potrivit ziarului.…

- Este puțin probabil ca Prigojin sa inlature cu forța comandamentul din Rostov pe Don. Evgheni Prigojin, șeful PMC Wagner, a lansat o revolta armata in Rusia in incercarea de a schimba conducerea Ministerului rus al Apararii. In același timp, este puțin probabil ca Kremlinul sa il sprijine pe oligarh…

- ONU adauga Rusia pe 'lista rusinii' (raport)Fortele armate ruse si grupurile armate "afiliate" au fost adaugate pe "lista rusinii" a ONU, privind incalcarea drepturilor copiilor in conflicte, pentru actiunile lor in Ucraina, potrivit unei copii a raportului anual al secretarului general, consultata…

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut duminica ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, prima victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite The Guardian.