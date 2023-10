Stiri pe aceeasi tema

- FIFA ia in considerare ridicarea suspendarii Rusiei din competitiile nationale de fotbal dupa ce UEFA si-a relaxat pozitia in aceasta chestiune saptamana trecuta, a relatat miercuri Sky News, citata de Reuters. O decizie ar putea fi luata la reuniunea Consiliului FIFA care are loc miercuri si care…

- Kievul a cerut marti Curtii Internationale de Justitie (CIJ) sa oblige Moscova sa-i plateasca „reparatii”, acuzand Rusia ca duce un „razboi imperialist”, ca „vrea sa stearga de pe harta” Ucraina si ca arata „dispret” fata de dreptul international, relateaza Agerpres și Hotnews . Marți, 19 septembrie,…

- Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare din Ucraine, a declarat la Forumul de Strategie Europeana Ialta, care a avut loc la Kiev, ca in ceea ce privește creativitatea și flexibilitatea, Ucraina se afla in avantaj in fața Rusiei, care e depașita. Cu toate acestea, trupele Moscovei se…

- Rusia a lansat in timpul noptii un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters. Principala ținta a fost un aerodrom din…

- O drona a lovit un zgarie-nori intr-un cartier de afaceri la Moscova, a informat marti dimineata primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, adaugand ca mai multe dintre aceste dispozitive au fost doborate de apararea antiaeriana, relateaza Agerpres . ”Mai multe drone au fost doborate de sistemele de…

- China ajuta Rusia sa se sustraga sanctiunilor occidentale si probabil furnizeaza Moscovei tehnologie militara si cu dubla utilizare pentru a fi folosita in Ucraina, potrivit unui raport neclasificat al serviciilor de informatii americane publicat joi, relateaza Reuters, citat de news.ro.Evaluarea…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…