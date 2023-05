Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii ar fi lansat atacuri cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea. Guvernatorul prorus al orasului, Mihail Razvojaev, a transmis luni dimineața ca rușii au respins loviturile ucrainenilor, relateaza The Guardian. In aceste zile, atenția se indreapta in mod special spre frontul ucrainean…

- Evgheni Priojin, cunoscut drept oligarhul lui Putin, susține ca ucrainenii au un plan amplu pentru eliberarea teritoriilor. El spune ca Ucraina a concentrat 200 de mii de rezerviști in Donbas, dintre care 80 de mii in apropiere de Bahmut."Vor incerca sa blocheze Crimeea, apoi, cel mai probabil, se vor…

- Fortele ucrainene sunt sub presiunea rusilor care, potrivit serviciilor britanice de informatii, vor sa incercuiasca orasul Bahmut. Au reusit sa avanseze prin nord, ajutati si de mercenarii din grupul Wagner. Ucrainenii sustin ca rusii pierd acolo cam 500 de oameni pe zi.

- Se dau lupte grele pe strazile si imprejurimile orasului Bahmut din estul Ucrainei. Rusii incearca sa cucereasca localitatea asediata si sa marcheze astfel o prima victorie importanta dupa 6 luni de lupte.

- Rușii iși intensifica bombardamentele la Bahmut, oraș unde militarii ucraineni rezista de cateva luni. Acolo mai sunt și cateva mii de civili, care sunt permanent sub amenințarea atacurilor rusești.

- Ginerele lui Serghei Șoigu, ministrul Apararii din Rusia, este acuzat de Grupul Wagner ca susține mesaje de condamnare a acțiunii armate din Ucraina. Canalul de Telegram „Grey zone”, asociat mercenarilor conduși de Evgheni Prigozin, a publicat vineri un mesaj in acest sens. Fii la curent cu…

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Sirenele de alarma au rasunat pe teritoriul Ucrainei, dupa detectarea mai multor avioane rusești care au decolat din Belarus. In același timp, la Bahmut se duc in continuare lupte grele: rușii susțin ca au avansat aproape 2 ki

- Anunțul privind iminenta inlocuire a ministrului Apararii din Ucraina nu este de natura sa aduca liniște la Moscova. La doar 37 de ani, Kirilo Budanov, actualul șef al Direcției de Informații Militare a Ucrainei, vehiculat pentru funcția de ministru al Apararii, este general-maior, cu cel puțin zece…