LIVE TEXT Război în Ucraina, 8 iunie - Soldaţii ucraineni, martorii unui moment în care militarii ruşi au fost luaţi de ape Un ofițer al forțelor armate ucrainene a relatat ca soldații ucraineni au fost martorii unei situații in care militari ruși au fost obligați sa se salveze de pe malul estic al fluviului Nipru, dupa prabușirea barajului. Sute de mii de oameni din sudul Ucrainei au ramas fara apa de baut, iar evacuarile continua, in timp ce mii de case se afla sub ape. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de joi, 8 iunie 2023, pe masura ce apar.UPDATE 8 iunie, ora 01.00: Rusia recunoaște: Care sunt avantajele exploziei barajului de la Kahovka Vladimir… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Efectivele ucrainene au vazut soldați ruși luați de ape și fugind de pe malul estic al raului Nipru dupa prabușirea barajului din Nova Kahovka, a declarat pentru CNN un ofițer din armata ucraineana.

- Razboi in Ucraina, ziua 469. Statele Unite ale Americii au dovezi ca Rusia s-ar afla in spatele distrugerii barajului de pe Nipru, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj video cu privire la distrugerea provocata de rusi

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a Rusiei impotriva civililor nevinovati. „Rusia si autorii rusi trebuie sa fie trasi la raspundere", a adaugat seful statului. „Distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…

- Un baraj uriaș din zona controlata de ruși din sudul Ucrainei a fost distrus, declanșand un potop de apa. Armata ucraineana a acuzat Rusia ca a aruncat in aer barajul, in timp ce oficialii ruși au dat vina pe ucraineni.

- Ionuț Simionca (PMP) face schema Guvernului: Cate un secretar de stat per minister si maximum 15 ministereGuvernul ar trebui sa aiba 15 portofolii, cu un singur vicepremier care sa fie și ministru si cu cate un singur secretar de stat pentru fiecare minister in parte, afirma secretarul general al…

- Peste 3.100 de angajați de la ZNPP au semnat contracte cu Rosatom și 200 de cereri sunt in faza finala de examinare și verificare. Aproximativ 11.000 de angajați au lucrat la ZNPP inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia in februarie 2022.

- ONU acuza vineri fortele ucrainene si ruse de comiterea a zeci de executii sumare ale unor prizonieri de razboi - 15 ucraineni si 25 de rusi, in afara luptei - in invazia rusa a Ucrainei, relateaza AFP. "Suntem profund ingrijorati de executia sumara a 25 de prizonieri de razboi si de persoane ruse in…