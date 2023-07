Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive in cinci sectoare ale frontului. In zona Bahmut, trupele Kievului au obținut caștiguri teritoriale la 6 kilometri nord-vest și 2 kilometri nord de aceasta localitate. Oficialii armatei ucrainene au anunțat ca forțele Kievului au avasnat 7,5 kilometri…

- Forțele ucrainene avanseaza in apropiere de Bahmut și in regiunea Zaporojie și ataca in vestul regiunii Donețk, a anunțat Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW) in cea mai recenta evaluare. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul…

- Forțele ucrainene au transmis luni ca Rusia se afla in defensiva in regiunile Zaporojie și Herson, in timp ce armata ucraineana a reușit sa recucereasca mai multe localitați in regiunea Donețk. Tot in est, se duc lupte intense pentru recucerirea orașului Bahmut.

- Oficialii ucraineni au anunțat ca exista puține schimbari in pozițiile din jurul orașului Bahmut din estul țarii și ca intensitatea ofensivei Moscovei a scazut, deoarece unitațile armatei regulate ruse continua sa-i inlocuiasca pe luptatorii grupului de mercenari Wagner, informeaza CNN."Intensitatea…

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, a avertizat marti Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR) din estul Ucrainei, anexata, impreuna cu alte…

- UPDATE 07:00 SUA considera ca fortele rusesti din Ucraina au suferit 100.000 de pierderi in 5 luniCasa Alba a estimat ca armata rusa a suferit 100.000 de pierderi in ultimele cinci luni in luptele din zona Bakhmut din regiunea Donetk si din alte regiuni ale Ucrainei.UPDATE 05:00 SUA considera ca armata…

- Declarațiile oficialilor ruși și ale unor voci importante din spațiul informațional rusesc continua sa sublinieze o neliniște omniprezenta cu privire la eventualele acțiuni de contraofensiva ucrainene, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).„Liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a remarcat,…

- Șeful grupului rus de mercenari Wagner este interesat sa obțina și mai multa influența politica. Evgheni Prigojin, care conduce faimoasa organizație paramilitara, incearca sa obțina controlul asupra unui partid politic rus, relateaza site-ul independent de știri Meduza, potrivit Euronews . Citand „surse…