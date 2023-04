Ministerul britanic al Apararii a raportat in actualizarea sa zilnica ca Rusia a obținut caștiguri semnificative in orașul Bahmut. Conform acestui raport, forțele ruse au reușit, foarte probabil, sa avanseze in centrul orașului și sa captureze malul vestic al raului Bahmutka. In urma acestor evenimente, ruta importanta de aprovizionare a Ucrainei catre vestul orașului este grav amenințata. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de sambata, 8 aprilie 2023, pe masura ce apar.UPDATE - 8 aprilie, ora 01.00: Zelenski: Ucraina…