Conform declarațiilor lui Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apararii de la Kiev, forțele ucrainene au inaintat in sud, in timp ce trupele ruse se concentreaza spre est. "In unele zone, trupele noastre din sud au reușit sa sparga prima linie de aparare și sa avanseze spre linia intermediara", a precizat Maliar. In același timp, el a atras atenția ca forțele ruse au construit "fortificații din beton" in sud, ceea ce complica inaintarea trupelor ucrainene.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de duminica, 6 august 2023, pe…