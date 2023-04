Stiri pe aceeasi tema

- Un avion ucrainean de mici dimensiuni s-a prabusit miercuri intr-o regiune rusa de la granita cu Ucraina, pilotul fiind arestat, au anuntat Serviciile federale de securitate (FSB), citate de agentiile de presa ruse, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- O invatatoare poloneza in varsta de 59 de ani este judecata pentru ca i-a luat apararea presedintelui rus Vladimir Putin si a sprijinit victoria Moscovei in razboiul impotriva Ucrainei, intr-o serie de mesaje publicate pe internet, scrie Agerpres preluand agenția spaniola de presa EFE. Marzena T, al…

- Solidaritate cu Ucraina, durere pentru cei cazuti in razboi, dar si proteste anti Rusia a fost atmosfera in care lumea democratica a marcat un an de cand Vladimir Putin a trimis "masinaria de razboi" impotriva Ucrainei.

- Un avion de vanatoare rusesc SU-25 s-a prabușit astazi, in regiunea Belgorod din Rusia, langa granița cu Ucraina. Potrivit informațiilor oferite de Ministerul rus al Apararii, pilotul a fost ucis.

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba a declarat ca vizita-surpriza a presedintelui SUA, Joe Biden de luni, 20 februarie, la Kiev transmite un semnal clar Rusiei ca ”nimanui nu ii este frica de tine” si a elogiat acest moment drept ”o victorie a poporului ucrainean si a presedintelui Volodimir…

- Alexei Arestovici, fostul consilier al Biroului președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, pune la indoiala „victoria garantata” a Ucrainei in razboiului pornit de Rusia. Ucrainenii devin „invinși”, atunci cand incep sa „se certe intre ei”, a declarat acesta. Mai multe declarații au fost facute la…

- Rusia se pregatește de un razboi de uzura pe termen lung dupa ce a eșuat in cucerirea rapida a Ucrainei, afirma un purtator de cuvant al Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apararii de la Kiev.

- Reznikov susține, in interviul menționat, ca era convins ca Ucraina avea sa primeasca armament, inclusiv tancuri si avioane de lupta, relateaza EFE citat de Agerpres. "Aceasta ingrijorare cu privire la urmatorul nivel de escaladare este, in opinia mea, un fel de protocol. Ucraina ca tara si fortele…