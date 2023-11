LIVE TEXT Război în Ucraina, 5 noiembrie - Atacuri cu victime printre civili au avut loc în Zaporojie și Herson Atacuri cu victime printre civili au avut loc in Zaporojie și Herson, in timp ce la Avdiivka, in Donețk, rușii continua sa preseze, fara rezultate notabile. Ministerul britanic al Apararii estimeaza ca in nici o luna, pe frontul de la Avdiivka rușii au pierdut mii de soldați și in jur de 200 de vehicule blindate, fiind inca o dovada ca liderii de la Moscova nu au nicio problema sa sacrifice un numar uriaș de vieți pentru caștiguri teritoriale minore.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina in timpul zilei de duminica, 5 noiembrie,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

