- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Razboiul Rusiei contra Ucrainei s-a apropiat din nou foarte periculos de Romania. Rusia a atacat marți noapte Ucraina bombardand cu ajutorul dronelor portul de pe Dunare, Izmail, care este situat foarte aproape de țara noastra. Iohannis, declaratie care il va deranja pe Putin. A ripostat dupa atacurile…

- Klaus Iohannis a calificat atacurile ca fiind "crime de razboi" și a subliniat impactul negativ asupra capacitații Ucrainei de a-și asigura produsele alimentare catre comunitațile care au nevoie in intreaga lume.„Atacurile continue ale Rusiei impotriva infrastructurii civile de pe Dunare, in apropierea…

- Un trio de nave civile de marfa – una din Israel și una din Grecia, plus una inmatriculata in Turcia și Georgia – au trecut duminica de blocada rusa din Marea Neagra și au ancorat intr-unul dintre porturile ucrainene de cereale din Delta Dunarii, relateaza Forbes . La 22 de zile dupa ce Moscova a anulat…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au transmis primele lor reacții, la mijlocul zilei de 24 iulie 2023, dupa ce, mai devreme, Rusia bombardase ținte din Ucraina, aflate foarte aproape de Romania, una dintre ele fiind la doar 200 de metri de granița Romaniei. Atacul Rusiei cel mai…

- Mnisterul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) condamna recentele atacuri rusești care vizeaza infrastructura civila ucraineana de-a lungul Dunarii, situata in apropiere de granița cu Romania. „Acest atac prezinta riscuri semnificative in exportul de grane din Ucraina și in asigurarea securitații…

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat cu fermitate recentele atacuri rusesti impotriva infrastructurii civile de pe Dunare a Ucrainei, foarte aproape de Romania, aratand ca aceasta escaladare recenta prezinta riscuri grave pentru securitatea in Marea Neagra. ”Condamn cu fermitate recentele atacuri…