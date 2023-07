Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Razboi in Ucraina, ziua 477. Adam Delimhanov, mana dreapta a liderului cecen Ramzan Kadirov, a fost vizat de artileria ucraineana in urma unor indicii oferite de mercenarii lui Evgheni Prigojin, acuza un comandant rus.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sambata ca trupele sale au trecut in ofensiva și este optimist in ceea ce privește rezultatele. Incepand de vineri, au avut loc operațiuni ucrainene „importante” in mai multe sectoare din estul și sudul Ucrainei, a susținut sambata ministerul britanic…

- Moscova a susținut marți, 6 iunie, ca a respins, dupa trei zile de lupte, contraofensiva mult-așteptata a Kievului in estul Ucrainei, potrivit presei ruse de stat, scrie The Moscow Times."Timp de trei zile, regimul ucrainean a lansat o ofensiva indelung promisa in diferite puncte de-a lungul liniei…

- Potrivit armatei ucrainene, rușii transfera forțe la Bahmut pentru inlocuirea luptatorilor Wagner. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a adus luni un omagiu cetatenilor americani care au luptat pentru apararea Ucrainei in fata invaziei ruse.

- In urma cu puțin timp, consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a facut anunțul mult așteptat. Contraofensiva ucraineana a inceput, iar Rusia trebuie sa aibp mare grija cum va evolua pe front. Joi, șeful Statului Major Interarme SUA, generalul Mark Milley, a tras un semnal…

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.