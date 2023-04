Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite a acuzat vineri forțele ucrainene și ruse de comiterea a zeci de execuții sumare ale prizonierilor de razboi in timpul invaziei rusești in Ucraina, potrivit Le Figaro . „Suntem profund ingrijorați de execuția sumara a 25 de prizonieri de razboi și non-combatanți ruși”,…

- ONU acuza vineri fortele ucrainene si ruse de comiterea a zeci de executii sumare ale unor prizonieri de razboi - 15 ucraineni si 25 de rusi, in afara luptei - in invazia rusa a Ucrainei, relateaza AFP. "Suntem profund ingrijorati de executia sumara a 25 de prizonieri de razboi si de persoane ruse in…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. ”In 42 de orase din Rusia au fost deschise centre pentru recrutare…

- Gruparea de mercenari Wagner a deschis 58 de centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, potrivit unui anunț facut vineri, 10 martie, de liderul și fondatorul acestei organizații paramilitare, Evgheni Prigojin, informeaza agențiile…

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- O drona ucraineana a surprins incidentul in apropierea orașului Bahmut din estul Ucrainei, unde se dau lupte intense de mai multe luni. Patru luptatori din gruparea de mercenari rusa Wagner iși cara un comandat printre case ruinate, ținandu-l de brațe și picioare. Apoi, il lovesc cu ceea ce par a fi…

- UPDATE 8:00 - Un oficial al Ministerului rus de Externe a declarat vineri ca seria de exerciții militare comune intre Rusia și aliatul sau apropiat Belarus a fost conceputa pentru a descuraja „potențialii adversari de la escaladari și provocari".Rusia a folosit Belarusul ca pe o rampa pentru a invada…