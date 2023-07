Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost facut in discursul video de marti seara, cand a vorbit despre potentialul atins de armata de drone, informeaza News.ro.Presedintele Zelenski le-a spus compatriotilor ca a asistat marti la un eveniment care nu a fost public, dar „a fost totusi…

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- In timp ce eforturile Kievului s-au concentrat pana acum pe recucerirea teritoriului din sudul si estul Ucrainei, Zelenski a afirmat intr-un interviu pentru CNN (intreg materialul disponibul aici) ca obiectivul sau final este eliberarea Crimeei, peninsula anexata de Rusia in 2014 prin incalcarea dreptului…

- Rusia a amenințat marți ca va lovi ”centrele de decizie” ucrainene in cazul unor bombardamente cu armament occidental pe teritoriul rus sau in Crimeea anexata, Moscova acuzand Kievul ca pregatește astfel de atacuri, potrivit Hotnews . ”Potrivit informațiilor noastre, liderii forțelor armate ucrainene…

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters.Comandamentul…

- Armata rusa a sustinut joi ca a distrus depozite ucrainene de arme si munitii in atacul sau cu rachete desfasurat miercuri noaptea, in timp ce Kievul sustine ca a doborat 29 dintr-o salva de 30 de rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei in acest raid, relateaza agentiile AFP si EFE."Fortele armate…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.