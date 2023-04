Stiri pe aceeasi tema

- Vladen Tatarsky, un cunoscut blogger rus sustinator al ofensivei militare din Ucraina si care a relatat de le linia fnontului, a murit, duminica, intr-o explozie la o cafenea din Sankt Petersburg, a anuntat Ministerul de Interne din Rusia, potrivit bbc.com. Cel putin 16 persoane au fost ranite in explozia…

- Peste 3.100 de angajați de la ZNPP au semnat contracte cu Rosatom și 200 de cereri sunt in faza finala de examinare și verificare. Aproximativ 11.000 de angajați au lucrat la ZNPP inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia in februarie 2022.

- Cel putin 461 de copii au murit in razboiul declansat de Rusia in Ucraina la 24 februarie 2022, a anuntat biroul procurorului general al Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent. Au fost raniti 924 de minori, cel mai recent caz fiind cel al unui baiat de 16 ani dn Bahmut. Cel mai mare numar de victime…

- Razboi in Ucraina, ziua 350. Serviciul de Informații pentru Aparare al Ucrainei a respins marți afirmațiile Rusiei conform carora a preluat controlul asupra mai multor așezari mici din regiunile Donețk și Zaporojie.

- Unitati ale armatei ucrainene au respins in ultimele 24 de ore atacurile invadatorilor rusi in perimetrul a 12 asezari din regiunile Lugansk si Donetk, in estul Ucrainei, a anunțat sambata Statul Major General al armatei ucrainene.

- Armata rusa a anunțat sambata ca a ”ocupat linii și poziții mai avantajoase” in timpul unei ofensive lansate in regiunea ucraineana Zaporojie. De asemenea, trupele ruse continua asaltul asupra pozițiilor ucrainene din apropiere de Bahmut și Soledar, din regiunea Donețk, potrivit ministerului ucrainean…