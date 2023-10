Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a angajat probabil parți din cel puțin opt brigazi in luptele pentru capturarea orașului Avdiivka, iar forțele care opereaza acolo au suferit probabil unele dintre cele mai mari rate de pierderi ale Rusiei din 2023, a raportat Ministerul britanic al Apararii la 28 octombrie.

- Rustem Umerov, propus de Volodimir Zelenski in postul de ministru al Apararii, este un membru de vaza al comunitații tatare din Ucraina care și-a reprezentat țara in negocieri sensibile cu Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

