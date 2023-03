Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj la un an de cand Rusia a atacat Ucraina: "Acum exact un an, am vazut cum prezentul și viitorul nostru se pot schimba intr-o clipa. O națiune independenta, un stat vecin noua, a fost atacat cu cruzime, fara n

- Situatia militara din sudul Ucrainei este destul de periculoasa in unele locuri, in timp ce conditiile din est sunt foarte grele, a transmis printr-o mesaj video presedintele ucrainean Volodir Zelenski la primele ore ale zilei de astazi, cand se implineste un an de la declansarea invaziei ruse.Zelenski…

- Razboi in Ucraina, ziua 350. Serviciul de Informații pentru Aparare al Ucrainei a respins marți afirmațiile Rusiei conform carora a preluat controlul asupra mai multor așezari mici din regiunile Donețk și Zaporojie.

- Secretarul general al Serviciului European de Acțiune Externa al Uniunii Europene, Stefano Sannino, a declarat ca Vladimir Putin va intensifica atacurile impotriva civililor și a țintelor nemilitare din Ucraina avertizand ca Rusia „a trecut la un concept de razboi impotriva NATO și Occidentului”.

- Razboi in Ucraina, ziua 317. Volodimir Zelenski declara ca Rusia cauta un armistițiu pe care sa il foloseasca drept acoperire pentru a opri avansurile fortelor ucrainene in regiunea Donbas.

- Trupele ruse au lovit centrul orașului Herson, in aceasta dimineața, iar o persoana a fost ucisa, a transmis guvernatorul regiunii, Iaroslav Yanushevich. Rusia a atacat cu artilerie satele Chornobaivka și Komișani, unde patru personae au fost ranite.

- Joi dimineața, alarmele de raid aerian au sunat din nou in capitala ucraineana Kiev, precum și in regiunile sudice Herson și Mykolaiv și in regiunea vestica Zhytomyr. Forțele ruse au doborat o drona in apropierea bazei militare Engels. O racheta a forțelo