Stiri pe aceeasi tema

- Update 00:00. Este probabil ca forțele ruse ”sa se opreasca din nou in urma unor eforturi majore eșuate, dupa ce au suferit pierderi grele” in orașul cheie din estul Avdiivka, spune Institutul pentru Studiul Razboiului, potrivit SkyNews. Pe de alta parte, Kremlinul a spus ca este de acord cu președintele…

- Razboi in Ucraina, ziua 608. Este probabil ca forțele ruse ”sa se opreasca din nou in urma unor eforturi majore eșuate, dupa ce au suferit pierderi grele” in orașul cheie din estul Avdiivka, spune Institutul pentru Studiul Razboiului.

- Surse ruse au susținut pe scara larga ca forțele ruse sunt acum capabile sa interzica toate liniile de comunicații terestre ucrainene (GLOC) in Avdiivka, deși un proeminent blogger rus a declarat ca aceste afirmații sunt premature.

- Conform celei mai recente analize a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), forțele rusești au inregistrat eșecuri notabile in incercarea de a captura orașul Avdiivka, aflat pe linia frontului din regiunea Donețk. Forțele ucrainene din zona au reușit sa respinga atacurile rusești și au utilizat…

- Surse militare ucrainene au remarcat ca forțele de la Kiev au continuat acțiunile ofensive de succes la aproximativ opt kilometri sud-est de Bahmut, langa Andriivka, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului.Imaginile geolocalizate postate pe 5 octombrie arata ca forțele ucrainene au inaintat…

- Ucraina a avut dreptate sa renunțe la planurile susținute de Occident de a ataca apararea rusa frontal in grupuri mari, se arata in raportul Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW) . In schimb, au observat experții, Ucraina a obținut succes folosind unitați mai mici pentru a lupta cu inamicul.…

- Schimbarile se produc in randul forțelor ruse in contextul avansului continuu al contraofensivei ucrainene, conform Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW). Forțele ruse iși adapteaza sistemele de comunicații și de razboi electronic pentru a face fața noilor provocari. Potrivit Centrului pentru…

- Loviturile ucrainene asupra zonelor din spatele frontului rusesc degradeaza in mod demonstrabil moralul forțelor Moscovei din Ucraina, ceea ce ar putea amenința stabilitatea apararii rusești in mai multe zone critice ale frontului, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului in ultima sa evaluare,…