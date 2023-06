Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 488. Evgheni Prigojin transmite salutari tuturor și transmite CNN ca va raspunde la intrebari cand "va avea o comunicare adecvata". Intre timp, oficialii belaruși spun ca nu au detalii despre statutul lui Prigojin in Belarus.

- Statul Major ucrainean a raportat ca forțele ruse au lansat 40 de rachete de croaziera Kh-101/Kh-555, noua rachete de croaziera Kh-22 și doua rachete de croaziera Kalibr, precum și doua rachete antiaeriene S-300 și trei drone Shahed-131/136.

- Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala cu mai multe etaje si au declansat un incendiu, a scris comandamentul operational al armatei ucrainene pe Facebook, informeaza DPA potrivit Agerpres.Trei civili au murit in incendiu si alte 26 de persoane…

- UPDATE 00:00 - Zelensky spune ca Ucraina este pregatita pentru contraofensiva, transmite Kyiv Independent Ucraina a doborat 6 din 8 drone Shahed peste noapte Fortele ucrainene au doborat sase din opt drone Shahed de fabricatie iraniana, precum si patru din sase rachete de croaziera Kh-101 lansate…

- Forțele ucrainene de la Kiev au declarat vineri ca au doborat 36 de rachete și drone rusești in capitala și in jurul acesteia in cursul nopții, iar doua persoane au fost ranite de resturile cazute, inainte ca autoritațile sa ridice alertele de raid aerian in cea mai mare parte a țarii.Rusia a lansat…

- Ucraina a doborat 10 rachete și peste 20 de drone lansate de Rusia in atacurile din timpul nopții asupra capitalei Kiev, a orașului Dnipro și a regiunilor estice, au declarat vineri (26 mai) oficiali ucraineni. Rusia a intensificat atacurile cu rachete și drone asupra Ucrainei in aceasta luna, atacand…

- Fortele ucrainene au interceptat si distrus trei rachete si 25 de drone lansate de Rusia in cursul noptii de sambata spre duminica, a transmis duminica armata ucraineana, potrivit Reuters. Rusia a crescut numarul atacurilor cu rachete si drone in aceasta luna, o intensificare pe care Kievul o atribuie…

- Razboi in Ucraina, ziua 444: Mai multe explozii s-au produs in orașul Lugansk din estul Ucrainei, care este ocupat de forțele ruse și este un centru important pentru așa-numita "operațiune militara speciala" a Moscovei.