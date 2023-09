Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 580: Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, luni seara, in discursul adresat natiunii, ca asteapta si de la alte tari vecine o cooperare constructiva in problema cerealelor asa cum a fost cu Romania si Bulgaria.

- Ucraina a avertizat joi cu privire la „lunile dificile ce vor urma” dupa atacul „masiv” cu rachete efectuat de Rusia in cursul noptii de miercuri spre joi. Noul atac aerian al Rusiei a vizat mai multe orase ucrainene, inclusiv capitala Kiev, si a provocat moartea a doua persoane la Herson (sud).

- In noaptea de marti spre miercuri, Rusia a atacat din nou cu drone regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, unde aparate kamikaze fara pilot Shahed, de fabricatie iraniana, au lovit infrastructura dedicata productiei si transferului de produse destinate exportului si au avariat silozuri de

- UPDATE 6:00 – Zeci de soldați ruși, uciși sau raniți intr-o singura zi in atacurile cu drone din Crimeea Zeci de soldați ruși au fost uciși sau raniți intr-un atac cu drone ucraineane in Crimeea anexata in noaptea de 12 august, scrie ziarul ucrainean Ukrainska Pravda, citand surse din Serviciul de Securitate…

- Rusia a anuntat luni, 7 august, ca a doborat o drona in regiunea Kaluga, la mai putin de 200 km sud-vest de Moscova, pe fondul cresterii numarului de astfel de atacuri vizand capitala rusa. ”O drona a fost doborata de sistemul de aparare aeriana in raionul Ferzikovski” in timpul noptii, a declarat guvernatorul…

- Rusia a atacat miercuri dimineața portul Izmail de pe Dunare, la 15 kilometri de Tulcea. Un atac cu drone explozive rusesti a lovit infrastructura portuara si a provocat incendii in regiunea Odesa, in sudul Ucrainei. De asemenea, capitala Kiev a fost vizata de un atac masiv cu drone, dar toate au fost…

- Razboi in Ucraina. Rușii au atacat din nou regiunea Odesa și de aceasta data ar fi fost țintite doua porturi situate pe Dunare – Reni și Ismail, aflate in apropierea graniței dintre Romania și Ucraina. O explozie puternica s-a produs luni dimineata chiar langa granița Romaniei. Totul dupa ce forțele…