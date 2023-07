LIVE TEXT Război în Ucraina, 27 iulie - Rusia pregătește blocada Mării Negre, NATO reacționează la atacul lângă România Autoritațile ruse acuza Ucraina ca a lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, iar Kievul pastreaza tacerea. In schimb, ucrainenii anunța ca avansul continua la sud de Bahmut (regiunea Donețk) și ca forțele ruse au suferit pierderi grele. Ucraina incearca sa sparga rezistența rusa in acea zona de cateva saptamani.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de joi, 27 iulie 2023, pe masura ce apar.UPDATE 27 iulie, ora 01.15: Se prefigureaza o noua criza. Efectul imediat al deciziei Rusiei de a rupe acordul privind cerealele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

