- Moment important in razboiul din Ucraina. Incep antrenamentele piloților ucraineni pe avioanele F-16. Presedintele american Joe Biden a discutat joi cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la pregatirea de catre SUA a pilotilor ucraineni, care va incepe in luna septembrie, a anuntat…

- Ucraina a lansat duminica atacuri cu drone asupra mai multor puncte din ariergarda rusa, inclusiv la Moscova, ca represalii pentru bombardamentele inamice care au lovit sambata un teatru din orasul Cernigau, din nordul Ucrainei, si in care si-au pierdut viata sapte civili si aproape 150 au fost raniti,…

- Moscova a declarat duminica, 6 august, prin vocea viceministrului de Externe, ca discuțiile care au avut loc in acest weekend in Arabia Saudita, la care au participat SUA, China și India și care au avut ca scop stabilirea principiilor pentru o incetare pașnica a razboiului Rusiei din Ucraina, sunt o…

- Arabia Saudita gazduieste discutii pentru gasirea unei cai spre pace in Ucraina. Reprezentanti ai Ucrainei, ai puterilor occidentale si ai tarilor dezvoltate, in curs de dezvoltare, printre care China si India, vor participa la discutii, dar Rusia nu a fost invitata la intalnirea din orasul Djedda,…

- Razboi in Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul “ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, scrie Agerpres.

- Volodimir Zelenski a oferit un interviu, miercuri, pentru CNN, in cadrul caruia a rupt tacerea despre eșecul inregistrat pana acum in contraofensiva ucraineana. In ciuda anunțurilor lansate inca de la inceputul anului, privind victoria pe care Ucraina ar fi trebuit deja sa o caștige in aceasta contraofensiva,…

- Rusia a anuntat vineri ca nu au fost date niciun fel de ordine angajatilor centralei nucleare ucrainene Zaporojie sa paraseasca aceasta instalatie, dupa ce serviciul militar de informatii ucrainean a afirmat mai devreme ca Rusia isi reduce gradual personalul de la aceasta centrala, iar presedintele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, in timpul unei calatorii in Republica Moldova, ca Ucraina este pregatita sa faca parte din alianța militara NATO și ca Kievul așteapta ca blocul comunitar sa fie pregatit pentru a admite țara sa in UE, informeaza Hotnews . De asemenea, Zelenski…