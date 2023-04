Stiri pe aceeasi tema

- Trei avioane militare rusesti care zburau cu transponderele oprite au fost interceptate in spatiul aerian international deasupra Marii Baltice, au anuntat miercuri, 26 aprilie, fortele aeriene germane. Avioane Eurofighter germane si britanice au fost trimise pentru a intercepta cele trei aeronave rusesti…

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Ucraina a fost nevoita sa-si revizuiasca unele planuri militare inaintea mult asteptatei contraofensive impotriva trupelor ruse, ca urmare a scurgerilor de informatii secrete americane, a declarat pentru postul de televiziune CNN o sursa apropiata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza…

- Rusia a atacat din nou peste noapte Ucraina. Au fost 21 de raiduri aeriene si 9 lovituri cu rachete potrivit comandamentului ucrainean. Obuzele au lovit tinte civile din mai multe orase, fara sa faca victime.

- De cand conflictul din Ucraina a escaladat, copiii din aceasta țara au fost forțați sa se ascunda in subteran pentru o medie de aproximativ 920 de ore in ultimul an, echivalentul a 38,3 zile sau mai mult de o luna, arata datele Save the Children. Sursele care aduna date oficiale pentru a calcula numarul…

- Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Rusia a lansat vineri 71 de rachete care au țintit obiective strategice din mai multe zone ale țarii. A fost vizata regiunea Zaporojie, dar sirele au sunat și la Kiev, Odesa, Liov, Dnipro și Vinița.Orașul Melitopol, ocupat de Rusia, a fost…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma bombardamentelor efectuate joi de armata rusa in mai multe regiuni din Ucraina, conform bilantului centralizat anuntat de autoritatile de la Kiev.

- Dupa atacurile forțelor ruse de joi, in care au murit 11 persoane, președintele Volodimir Zelenski a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei și vrea ca aliații sa furnizeze Ucrainei mai multe arme. AIEA face un apel pentru securitate, dupa ce au fost raportate explozii puternice in apropierea centralei…