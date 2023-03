Stiri pe aceeasi tema

- ”The New York Times” a anunțat luni ca CPI (Curtea Penala Internaționala) vrea sa judece ruși dovediți vinovați de comiterea unor crime de razboi in Ucraina, citand concret doua prime dosare: cel privindu-i pe rușii care au transferat copii ucraineni in Rusia, oferindu-i pentru adopție sau plasați in…

- In timp ce multe companii internaționale au sancționat Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina, retragandu-se de pe piața rusa, retailerul francez Auchan are planuri mari pe aceeași piața, tratand cu o oarecare indiferența toate restricțiile decise de Occident. Auchan nu se aliniaza cu sacțiunile indreptate…

- Procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, a anuntat ca se pregateste deschiderea la Kiev a unui birou al Curtii Penale Internationale (CPI), in contextul in care autoritatile ucrainene urmaresc sa infiinteze un tribunal special care sa puna sub acuzare liderii rusi.CPI investigheaza posibile crime…

- Peste 6.500 de militari rusi au intrat in contact, in ultimele luni, cu forte ucrainene, pentru a se preda, printr-un centru de apeluri telefonice – denumit „I Want to live” (”Vreau sa traiesc”). Toti au fost identificati drept combatanti in armata rusa, declara un purtator de cuvant al Departamentului…

- Razboi in Ucraina, ziua 327. Rusia și Belarus vor incepe luni exerciții comune ale forțelor aeriene, care au declanșat temeri la Kiev și in Occident ca Moscova s-ar putea folosi de aliatul sau pentru a lansa o noua ofensiva terestra in Ucraina.

- Premierul ungar Viktor Orban a susținut un nou discurs pro rus, care a dat naștere la ingrijorari in randul liderilor europeni. Acesta a afirmat ca statele europene sunt deja in razboi pana la brau și spera ca nu vor intra pana la gat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 317. Volodimir Zelenski declara ca Rusia cauta un armistițiu pe care sa il foloseasca drept acoperire pentru a opri avansurile fortelor ucrainene in regiunea Donbas.