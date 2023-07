Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a avut luni, o convorbire telefonica cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken. Dialogul a avut loc dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate lana Romania.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu ministrul roman de Externe, Luminita Odobescu, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Convorbirea vine dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate in apropiere de Romania, potrivit News.ro.

- Mnisterul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) condamna recentele atacuri rusești care vizeaza infrastructura civila ucraineana de-a lungul Dunarii, situata in apropiere de granița cu Romania. „Acest atac prezinta riscuri semnificative in exportul de grane din Ucraina și in asigurarea securitații…

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Galațeanul Danuț Oprea, unul dintre oamenii importanți ai Federație Moldovenești de Fotbal, a explicat pentru Libertatea cum decurge viața de zi cu zi la Chișinau, ce angoase au oamenii de acolo și ce anume nu place peste Prut, faptul ca prețurile de acolo au inceput sa rivalizeze cu Bucureștiul.Danuț…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat-o astazi la Chișinau pe Luminița-Teodora Odobescu, Ministra de externe a Romaniei, aflata in prima sa vizita de la preluarea mandatului. „Am felicitat-o pe Ministra Odobescu cu prilejul noii funcții și i-am mulțumit ca Republica Moldova continua sa…

- O serie de discuții s-au angrenat la intalnirea dintre Mircea Geaona, secretarul general adjunct al NATO, și Jakov Milatovic, președintele Muntenegrului. Muntenegru are un rol esențial in Balcanii de Vest, promovand stabilitatea și pacea, iar acest lucru este și mai important in perioadele cu tensiuni…