- Avionul in care se afla Evgheni Prigojin, seful grupului paramilitar Wagner, s-a prabusit ca urmare a unui complot de asasinare, dar nu pare sa fi fost doborat totusi de o racheta sol-aer, au declarat oficiali americani. Evaluarile preliminare ale guvernului american, despre care oficialii au subliniat…

- Razboi in Ucraina, ziua 547. Avionul in care se afla Evgheni Prigojin, seful grupului paramilitar Wagner, s-a prabusit ca urmare a unui complot de asasinare, dar nu pare sa fi fost doborat totusi de o racheta sol-aer, au declarat oficiali americani.

- Presedintele SUA, Joe Biden s-a intalnit, miercuri, 12 iulie, cu liderul opozitiei belaruse in exil, Svetlana Tikhanovskaia, la Vilnus, unde a avut loc summitul NATO consacrat in mare parte razboiului din Ucraina, a anuntat Casa Alba. Astfel, in timpul intrevederii sale cu opozanta politica, Joe Biden…

- UPDATE 8:00 O inregistrare video distribuita pe canalele de Telegram rusești arata ca forțele armate ale Moscovei au apelat la ceea ce pare o fi o lovitura cu sistemul cu capacitate duala „Iskander” pentru a distruge un cap de pod creat de trupele ucrainene peste Nipru, in regiunea Herson și imediata…

- Rapoartele actuale sugereaza ca forța lui Prigojin nu ar fi dispus de puterea necesara pentru a ocup pe deplin Moscova sau pentru a conduce acțiuni prelungite cu elemente ale Forțelor Armate Ruse, daca s-ar fi desfașurat.

- Canalele ruse de propaganda incearca sa estimeze pierderile armatei ruse in urma rebeliunii Wagner. Potrivit mai multor publicații, ar fi murit intre 13 și 23 de militari și piloți, dupa ce au fost doborate cele 7 aeronave. Alexander Lukașenko a vorbit cu Prigojin și s-a oferit sa le garanteze securitatea…

- Acuzatii devastatoare in cazul Simonei Halep. Un specialist a declansat scandalul si a dat de pamant cu cei responsabili de acest caz. CITESTE SI Panica la Kremlin: Putin se teme de un razboi civil și spune ca nu va permite repetarea scenariului din 1917 11:50 558 BREAKING NEWS Breaking: Președintele…

- Prigojin a susținut ca Wagner nu va aștepta o invitație sau o permisiune din partea Ministerului pentru a apara regiunea Belgorod daca Ministerul nu va reduce amenințarile la adresa securitații regiunii.