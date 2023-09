Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anuntat, sambata, ca a ucis sau a ranit “comandanti de rang inalt” ai marinei ruse in atacul sau din ziua precedenta impotriva sediului Flotei Marii Negre din Sevastopol, in Crimeea anexata, relateaza AFP, citata de news.ro. “Detaliile atacului vor fi dezvaluite cat mai curand…

- La inceputul lunii iunie, Ucraina a lansat o contraofensiva pentru a alunga forțele ruse din teritoriile pe care le ocupasera. Kievul a inițiat atacuri in trei puncte de pe linia frontului, care se intinde pe o lungime de 965 de kilometri. Cea mai cruciala zona din punct de vedere strategic se afla…

- UPDATE 6.50 Rusia a afirmat, in cursul noptii de duminica spre luni, ca a doborat mai multe drone ucrainene in Crimeea anexata, in regiunea Moscova, precum si in Belgorod si Voronej, aproape de Ucraina, noteaza AFP, citat de Agerpres. Momente de panica in Tulcea, dupa un nou atac al rușilor in porturile…

- Șeful centrului de presa al grupului "VEST" Serghei Zybinsky a comunicat ca armata rusa a distrus mai mult de doua plutoane ale Forțelor Armate Ucrainene. Potrivit acestuia echipajele Ka-52, Mi-28 și aeronavelor de atac ale Grupului de Forțe de Vest au efectuat noua lovituri cu rachete și bombe asup

- Razboi in Ucraina, ziua 547. Șeful serviciului de informații al Ucrainei, Kyrylo Budanov, a declarat ca recentele atacuri asupra aerodromurilor rusești au distrus doua bombardiere TU-22 și au avariat alte doua.

- Serviciul militar de informatii al Ucrainei a anuntat distrugerea unui sistem rusesc de aparare antiaeriana S-400 ”Triumph” amplasat pe teritoriul peninsulei Crimeea, transmite Agerpres . ”In urma exploziei, sistemul, rachetele asociate si personalul care-l deservea au fost complet distruse”, a anuntat…

- Forțele ucrainene pregatesc o posibila intrare "in curand" in Crimeea, conform declarațiilor lui Kirilo Budanov, șeful direcției de informații al Ministerului ucrainean al Apararii. Scopul lor este sa recucereasca peninsula anexata de Rusia in 2014, insa o data exacta pentru inceperea operațiunii nu…

- Razboi in Ucraina, ziua 506. Dupa ce revolta mercenarilor Wagner ai lui Evgheni Prigojin a destabilizat Moscova, Kirilo Budanov, seful spionajului militar ucrainean, s-a folosit de ocazie pentru a spune ceea ce stiu spionii ucraineni despre inamicul lor.