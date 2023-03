Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Ucraina urmeaza sa primeasca primele avioane de lupta de la aliați. Polonia și Slovacia au anunțat ca vor oferi armatei ucrainene aparate MIG-29 de fabricație sovietica. Primele patru astfel de aparate vor fi livrate in cateva zile, a declarat președintele polonez.

- Guvernul Slovaciei aproba trimiterea de avioane Mig-29 in Ucraina, a declarat vineri prim-ministrul Eduard Heger, scrie The Guardian. Informația a aparut și pe Associated Press, care precizeaza ca Bratislava a aprobat un plan de a oferi Ucrainei flotei sale de avioane de lupta MiG-29 din epoca sovietica.…

- Invazia rusa a Ucrainei a adapostit mici razboaie in cadrul celui mare. Astfel, Bahmutul este acum cel care concentreaza toata atenția și pare stagnant, chiar daca balanța incepe sa se incline in favoarea Moscovei.Kievul nu vrea sa renunte pentru ca, in ciuda faptului ca vorbește doar de simbolism,…

- Situatia militara din sudul Ucrainei este destul de periculoasa in unele locuri, in timp ce conditiile din est sunt foarte grele, a transmis printr-o mesaj video presedintele ucrainean Volodir Zelenski la primele ore ale zilei de astazi, cand se implineste un an de la declansarea invaziei ruse.Zelenski…

- Comisia Europeana analizeaza modalitatile prin care poate utiliza bugetul blocului comunitar pentru a face plati in avans catre producatorii de armament si munitie, in ideea de a-i stimula sa majoreze productia si de a accelera livrarile de arme destinate Ucrainei, spun surse citate de Financial Times.

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Armata ucraineana are nevoie de noi arme si munitii occidentale pentru a putea avansa pe front. Este declaratia facuta de seful serviciului de informatii al Ucrainei, pentru BBC. ''Situatia este pur si simplu in impas'', a spus el.