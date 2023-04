Stiri pe aceeasi tema

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a recunoscut miercuri ca trupele ruse au reusit inaintari in orasul Bahmut din estul Ucrainei, dar le-a atribuit tacticilor pamantului parjolit folosite deja in Siria de armata rusa, care acum le aplica din nou in orasul ucrainean, relateaza agentia…

- Statul Major General al forțelor armate ucrainene a declarat luni seara ca principalul sau obiectiv este respingerea atacurilor forțelor rusești in Liman, Bahmut, Avdiivka și Marinka, in estul Ucrainei, informeaza CNN, potrivit Rador.Acesta a precizat ca in ultimele 24 de ore, in aceste zone au fost…

- Este a 364-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Volodimir Zelenski a anunțat ca au loc lupte crancene la Bahmut, Liman și Avdiivka. El a mai precizat ca linia frontului nu s-a modificat, iar luptatorii ucraineni continua sa opuna rezistența inamicului.

- Acuzele confuze venite de la Moscova sunt doar o alta dovada a eficientei noastre - a Ucrainei, a Statelor Unite si a intregii lumi libere, a spus marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in singura sa referire la discursul lui Vladimir Putin, care a anuntat continuarea ostilitatilor din Ucraina,…

- Spitalul clinic regional din Herson a fost lovit duminica de bombe, au transmis autoritațile ucrainene. Este una dintre cladirile care au avut de suferit in urma celor 36 de atacuri efectuate de ruși in weekend asupra regiunii. Orașul Herson a fost lovit de patru ori, iar cladirea companiei de utilitați,…

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a implinit miercuri 45 de ani pe fondul unei grave crize guvernamentale care l-a obligat sa procedeze la remanierea unei parti a administratiei sale, dar si cu un dar mult asteptat de Kiev din partea tarilor aliate – acceptul dat de Germania pentru livrarile…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a comentat temerile politicienilor germani ca furnizarea de tancuri Leopard 2 Ucrainei ar putea duce la o escaladare nucleara cu Federația Rusa. El a spus ca "Rusia a inceput deja acest razboi". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…