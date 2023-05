Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Miniștrii de Externe din UE se intalnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Avalansa in Nepal: O persoana a murit si alte doua persoane au fost date disparute.O femeie a murit, iar alte doua persoane sunt date disparute in urma unei avalanse produse duminica in districtul Bajhang din vestul indepartat al Nepalului, transmite agentia Xinhua. CITESTE SI BREAKING NEWS Rușii…

- In Turcia acțiunile bancilor au continuat sa scada ieri, ajungand la valori cu aproape 20% mai mici decat cele inregistrate inaintea alegerilor de duminica, informeaza Rador.Și lira turceasca s-a depreciat și se afla aproape de recordul minim absolut. CITESTE SI Joe Biden a decis sa-și intrerupa…

- Conform declarațiilor Ministerului rus al Apararii, in Bahmut au avut loc noi preluari de control asupra a doua blocuri inalte in ultimele 24 de ore. In plus, conform afirmațiilor lui Prigojin, trupele sale au inaintat cu 170 de metri intr-o singura zi, dar mai sunt inca 2,42 kilometri patrați din oraș…

- Avioane Eurofighter germane si britanice au interceptat trei aeronave militare rusesti - doua avioane de vanatoare Suhoi Su-27 si un Il-20 Iliusin - in spatiul aerian international de deasupra Marii Baltice. Cele 3 avioane militare rusesti aveau transponderele oprite, iar fortele aeriene germane au…

- Razboi in Ucraina, ziua 423. Intensificarea bombardamentelor in jurul centralei nucleare din Zaporojie creste din nou amenintarea unei catastrofe nucleare, avertizeaza seful organismului de supraveghere nucleara al ONU.

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș

- Fiecare strada din Bakhmut este acoperita cu sangele nostru”, afirma Fox, un soldat ucrainean din orașul aproape distrus Bahmut, aflat pe linia frontului in razboiul dintre Rusia și Ucraina, relateaza Euronews intr-un reportaj din cea mai fierbinte zona a luptelor. Aflat in subsolul unei cladiri rezidențiale,…