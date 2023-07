Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana, angajata in contraofensiva, a recucerit 14 kilometri patrati in estul si sudul tarii saptamana trecuta, a afirmat unul dintre purtatorii sai de cuvant, Andrii Kovaliov.

- Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive in cinci sectoare ale frontului. In zona Bahmut, trupele Kievului au obținut caștiguri teritoriale la 6 kilometri nord-vest și 2 kilometri nord de aceasta localitate. Oficialii armatei ucrainene au anunțat ca forțele Kievului au avasnat 7,5 kilometri…

- Armata ucraineana a recucerit in ultima saptamana 37 de kilometri patrati in sudul si estul Ucrainei ce se aflasera sub controlul fortelor ruse, a anuntat luni adjuncta ministrului apararii ucrainean Ganna Maliar, transmit AFP, DPA și Agerpres.

- Contraofensiva trupelor ucrainene a reusit sa recucereasca pana azi un total de 130 de kilometri patrati in sudul tarii care erau ocupati de Rusia, a informat luni ministrul adjunct ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, intr-un comunicat publicat pe Telegram, transmite EFE. "De la inceputul ofensivei,…

- Ministrul rus al Apararii, Șoigu, a susținut ca Rusia a recrutat 114.000 de militari pentru servicii contractuale și 52.000 de voluntari – menționand ca 1.336 de oameni semneaza contracte cu Ministerul Rusiei in fiecare zi.

- Ucraina nu va anunța data la care incepe contraofensiva, in schimb confirma ca are suficiente arme pentru a o face. Pana atunci, in zona Bahmutului au loc mai multe acțiuni ofensive. Au avansat 1, 5 kilometri și rușii au fost nevoiți sa bata in retragere.

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Apararea antiaeriana ucraineana a anunțat ca a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. Conform declarațiilor autoritaților ucrainene, un total de 18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din regiunea Kiev, au fost lansate de ruși. STIRIPESURSE.RO va prezinta…