Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, 21 mai, la finalul summitului G7, ca trupele rusesti se afla in Bahmut, dar orasul ”nu este ocupat”, a doua zi dupa ce Moscova a revendicat cucerirea completa a orasului, relateaza AFP. ”Astazi, ei sunt in Bahmut. Bahmut nu este ocupat de…

- Razboi in Ucraina, ziua 441. Ucrainenii anunța ca o parte din trupele rusești s-au retras din Bahmut. Aparatorii au confirmat acuzațiile liderului grupului Wagner, Evgheni Prigojin. Acesta a spus ca o brigada a armatei ruse a fugit de pe campul de lupta.

- Ucraina nu are ”nimic a face” cu atacul cu drone de la Kremlin, da asigurari miercuri, intr-un mesaj transmis unor jurnalisti, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, relateaza AFP si CNN. Ucraina nu are cunostrinta de vreun atac cu drone la Kremlin, in Moscova,…

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Forțele ucrainene au doborat 9 drone-kamikaze din 10 trimise de ruși joi seara impotriva mai multor ținte din regiunile Sumi și Cernihiv, anunța Forțele Aeriene Ucrainene. In Rusia, Putin a demarat o noua campanie de recrutari, chemand aproape 150.000 de oameni pentru serviciul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus directorului Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Razboi in Ucraina, ziua 367. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Tra

- Se implinește un an de la inceputul invaziei rusești in Ucraina. Deși optimismul Kremlinului cu privire la succesul rapid al acestei operațiuni a fost repede anihilat de riposta ucrainenilor, sfarșitul razboiului nu pare inca aproape. Mai mult, ingrijorarea se extinde și in ceea ce privește Republica…