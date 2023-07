Stiri pe aceeasi tema

- China a livrat articole Rusiei pe care aceasta le-ar putea utiliza drept echipamente militare, dar astfel de livrari nu au fost pe scara larga, a declarat Emmanuel Bonne, principalul consilier diplomatic al presedintelui francez Emmanuel Macron, potrivit Reuters, scrie Agerpres.Intrebat la Forumul…

- Ucraina a avertizat joi ca incepand de vineri va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara a Moscovei pentru navele…

- Se pregatește un nou razboi in lume, in timp ce noi toți avem ochii ațintiți asupra invaziei Rusiei in Ucraina? Potrivit unei analize facute de UnHerd, exista o mulțime de semne care arata ca Xi Jinping pregatește China de razboi. Mai multe detalii, in randurile de mai jos. Semnele care arata ca ar…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea" instalatiilor si mijloacelor de transport…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Prigojin a susținut ca Wagner nu va aștepta o invitație sau o permisiune din partea Ministerului pentru a apara regiunea Belgorod daca Ministerul nu va reduce amenințarile la adresa securitații regiunii.

- Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut anul trecut la un nivel record, in conditiile in care razboiul Rusiei din Ucraina a determinat in Europa cea mai mare crestere anuala a cheltuielilor de la sfarsitul Razboiului Rece, in urma cu trei decenii, a declarat luni SIPRI, un important grup de…

