- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus directorului Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a afisat luni in regiunea Zaporojie, deplasandu-se „in prima linie” pe frontul sudic, la cateva zile dupa ce a mers, succesiv, in apropiere de Bahmut (est), in regiunea Harkov (nord-est) si in apropiere de Herson (sud), relateaza AFP. „Regiunea Zaporojie.…

- Presedintele ucrainean, care joi a vizitat regiunea Herson, din sudul Ucrainei, spune ca pe teritoriul eliberat de sub ocupatia rusa mai mult de 50 de sate au fost aproape complet distruse, iar in unele locuri, peste 90% din case sunt transformate in ruina. Dar chiar si in astfel de conditii oamenii…

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski saluta vineri seara o decizie "istorica" a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele omologului sau rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin este acuzat de faptul ca este responsabil de "crima…

- Rusia și Ucraina sunt intr-un conflict grav de un an intreg, in care s-au distrus viețile multor ucraineni, s-au varsat multe lacrimi și s-au destramat orașe intregi din Ucraina. La un an de la inceputul celei mai negre zile, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni China, intr-un interviu, sa nu sustina Rusia in invazia pe care Moscova a declanșat-o in Ucraina, intrucat s-ar ajunge astfel la un razboi mondial, consemneaza Reuters.