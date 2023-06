Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene și-au continuat vineri, 16 iunie, contraofensiva in cel puțin trei linii de front și se pare ca au facut progrese, au scris analiștii de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), cu sediul in SUA. Aceștia citeaza date ale Statului Major al forțelor armate ucrainene, potrivit carora…

- Razboi in Ucraina, ziua 474. Sunt indicii ca fortele ucrainene efectueaza operatiuni de contraofensiva pe patru sau chiar cinci directii de pe front, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului.

- Think tank-ul american Institutul pentru Studiul Razboiului (Institute For The Study Of War - ISW) afirma ca forțele ucrainene "incearca o operațiune tactica extraordinar de dificila", relateaza Sky News.Este vorba despre un asalt frontal asupra unor poziții defensive pregatite de ruși, asalt care este…

- Volodimir Zelenski, afirma ca ocupantii rusi i-au abandonat complet pe oamenii din zonele ocupate si inundate acum, in urma distrugerii barajului de la Kahovka. Institutul pentru Studiul Razboiului confirma ca a inceput contraofensiva ucraineana, cu atacuri in cel puțin trei sectoare ale frontului.…

- O echipa de luptatori ucraineni a efectuat un exercițiu militar intr-o padure din apropierea Kievului, cu scopul de a distruge trupele ruse. Aceasta acțiune face parte din pregatirile de contraofensiva de primavara, care este așteptata cu interes de toți cei implicați, inclusiv Rusia. STIRIPESURSE.RO…

- Forțele armate ucrainene raporteaza „batalii sangeroase fara precedent” in Bahmut, in timp ce Kievul continua cu disperare sa țina piept ofensivei ruse in orașul din estul țarii, aflat sub un puternic asediu in ultimele luni. Armata ucraineana a transmis marți dimineața ca a respins peste 70 de atacuri…

- Potrivit șefului grupului de mercenari Wagner, „Ucraina s-a pregatit multi ani” pentru confruntarea cu forțele ruse. Evgheni Prigojin a declarat duminica, 9 aprilie, ca Ucraina a convocat „peste 200.000 de militari pentru contraofensiva” sa asupra fortelor ruse, transmite EFE, citata de Agerpres. „Ba…