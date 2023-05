Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Ucrainenii susțin ca au doborat zece drone lansate de ruși in noaptea de miercuri spre joi, potrivit CNN. Armata ucraineana a doborat 10 din cele 11 drone „Shahed” lansate noapte de militarii ruși, a anunțat Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ucrainene pe Telegram. „In aceasta noapte,…

- Razboi in Ucraina, ziua 415. Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania.

- Armata nord-coreeana a testat doua rachete de croaziera lansate de la bordul unui submarin, a anuntat agentia de stat KCNA, in contextul in care Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa inceapa exercitii militare comune.

- Razboi in Ucraina, ziua 377. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei.

- Armata rusa a lansat vineri 106 rachete asupra infrastructurii civile din Ucraina, dintre care 76 rachete de croaziera, a anunțat pe Telegram comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhny. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe explozii au fost auzite vineri dimineata la Kiev dupa declansarea sirenelor de alarma antiaeriana, in timp ce oficiali ucraineni au informat ca instalatii de inalta tensiune de-a lungul Ucrainei au fost lovite de un atac masiv cu rachete rusesti, iar armata ucraineana incearca sa neutralizeze…