Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Kievului Vitali Kliciko a anuntat explozii in capitala ucraineana, iar alerte de raid aerian au fost emise in toata Ucraina vineri dimineata, conform CNN."Au fost explozii in oras. Apararea antiaeriana functioneaza. Un alt val de drone se indreapta spre Kiev", a scris primarul Vitali Kliciko…

- Inca din primele ore ale dimineții, capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete. Cel puțin trei persoane au fost ucise și patru au suferit rani. Printre victime se numara și doi copii. Intre timp, Casa Alba a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, de 300 de milioane de dolari. Un …

- Alerte de raid aerian au sunat in toata Ucraina vineri dimineața. Explozii au fost raportate vineri dimineața in regiuni foarte diferite din Ucraina, inclusiv in Krivoi Rog, centrul Ucrainei, și in Rivne și Lutsk, in vest, relateaza Reuters. Armata ucraineana afirmase pe Telegram ca avioane rusești…

- Civilii din Kiev au primit ordin sa se adaposteasca, deoarece mai multe explozii au fost auzite marti dimineata, transmite CNN.Sirenele de raid aerian au sunat in tot orasul, in timp ce sistemul de aparare aeriana al Ucrainei a fost activat pentru a intercepta drone si alte obiecte zburatoare deasupra…

- Charles al III-lea a lansat un apel miercuri seara la apararea valorilor democratice si a laudat solidaritatea cu Ucraina pentru apararea „libertatii” impotriva „agresiunii” ruse, intr-o vizita de stat in Germania, prima pe care o efectueaza in strainatate ca suveran.

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat pe contul sau de Telegram un raspuns adresat publicației „Observatorul militar” din Federația Rusa, care i-a cerut sa comenteze știrea legata de proiectul de lege inițiat zilele trecute de senatoarea SOS Diana Șoșoaca, care cere „denunțarea…

- Mai multe explozii au fost raportate la Kiev, in Ucraina, in noaptea de luni spre marti (ora locala), a anuntat primarul orasului, Vitali Kliciko, pe canalul sau oficial de Telegram . ”Explozii in capitala, initial in cartierele rezidentiale Obolon si Sviatoshynskyi. Toate serviciile sunt trimise la…

- Ucraina nu poate fi salvata in condițiile date și mai rau, organizațiile internaționale nu au reușit sa ajute aceasta țarp. Am intalnit-o și noi pe Iulia Timoșenko la un eveniment din Capitala, care nu pare convinsa ca Rusia și daca va inceta razboiul nu va reveni. Ucraina este mai mult ca oricand intr-o…