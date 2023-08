Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul frontului sudic - considerat probabil ca fiind principala prioritate strategica a Ucrainei, cu scopul de a rupe podul terestru al Rusiei catre Crimeea prin strapungerea Marii Azov - informatiile continua sa sugereze ca forțele ucrainene și rusești sunt implicate in lupte grele, inforeaza…

- Luptele s-au intensificat in Ucraina, in ultimele ore, in special pe frontul de est. Ministrul adjunct al Apararii a dat detalii despre ceea ce se intampla acolo. Intre timp, președintele Volodimir Zelenski, cel care a fost duminica in vizita la Odessa, a spus ca 'țarmurile ucrainene nu vor tolera niciodata…

- Ucrainenii continua contraofensiva și anunța recucerirea mai multor localitati din Donetk și Zaporojie. In schimb, Ministerului Apararii de la Moscova sustine ca armata rusa a respins tentative de incursiuni ucrainene in aceste regiuni. Și forțele ruse continua atacurile, iar un purtator de cuvant al…

- Purtatorul de cuvant al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, Natalia Humenyuk a raportat pe 5 iunie ca forțele ruse transfera centrele logistice ale Flotei Marii Negre de la Sevastopol, Crimeea ocupata, la Novorossiysk, Krasnodar Krai.

- Rusia a lansat peste 300 de rachete impotriva Ucrainei in cursul lunii mai, potrivit celui mai recent raport al Ministerului Apararii din Marea Britanie. Si atacurile cu drone iraniene au marcat „cea mai intensa utilizare a acestui sistem de arme de catre Rusia pana in prezent”. „Rusia lanseaza probabil…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

