- Generalul australian in retragere Mick Ryan afirma ca strapungerea liniilor defensive construite de ruși in sudul Ucrainei reprezinta o provocare uriașa pentru orice forța aflata in ofensiva, relateaza Insider și Hotnews . Ryan, unul dintre cei mai cunoscuți analiști militari ai razboiului din Ucraina,…

- Ucraina lucreaza in prezent la stabilirea unei rute temporare de transport maritim prin apele teritoriale ale Romaniei, pentru a putea sa exporte in continuare cereale din porturile de la Marea Neagra dupa ce Rusia s-a retras din acordul care asigura un coridor navigabil sigur pentru aceste exporturi,…

- Agențiile de turism ruse au facut, marți, un apel la turiști sa nu renunțe la calatoriile planificate in aceasta vara in Crimeea, dupa ce podul care leaga peninsula de Rusia peste stramtoarea Kerci a fost atacat cu drone, informeaza CNN.„Avem anulari pentru sfarșitul lunii iulie și august. Anularile…

- Germania va furniza Ucrainei alte doua sisteme antiaeriene cu raza medie de acțiune IRIS-T și un numar suplimentar de 45 de vehicule antiaeriene cu raza scurta Gepard, pana la finalul acestui an. Primele 15 sisteme antiaeriene mobile Gepard vor ajunge in Ucraina „in urmatoarele saptamani”, a anunțat…

- Fortele ucrainene castiga teren, apropiindu-se de orasele Melitopol si Berdiansk din regiunea Zaporojie din sud, a declarat miercuri, 21 iunie, un purtator de cuvant al statului-major al Ucrainei, citat de Agerpres . Andrii Kovalev a mentionat numele catorva sate, afirmand ca ucrainenii ”au avut succes…

- Ministrul rus al apararii a amenințat cu „atacuri imediate asupra centrelor de decizie” din Ucraina daca armele cu raza lunga de acțiune furnizate de Occident vor fi folosite pentru a ataca Crimeea, relateaza The Guardian . Rusia a anexat ilegal peninsula de la Ucraina in 2014. Declarația ministrului…

- Spargerea barajului de la Nova Kahovka, din sudul Ucrainei, va avea un impact asupra securitații alimentare mondiale, averizeaza Martin Griffiths, responsabil ONU pentru ajutor umanitar, care vorbește despre probleme in alimentarea cu apa potabila a unor zone și majorarea prețurilor la alimente, relateaza…

- Serviciile secrete ucrainene au anuntat vineri ca au interceptat o conversatie telefonica ce dovedeste ca un ”grup de sabotaj” rusesc a aruncat in aer barajul hidrocentralei de la Kahovka, in sudul Ucrainei, transmite Reuters. Distrugerea barajului, produsa marti, a dus la inundarea unor mari suprafete…