- Aproximativ 70 de atacuri rusești au fost respinse in ultimele 24 de ore, potrivit Statului Major General al forțelor armate ucrainene. Ucrainenii susțin ca rușii au lansat zeci de lovituri aeriene asupra unor parți ale Ucrainei. 33 de rachete au vizat trupele ucrainene și unele ținte civile. Așa cum…

- Forțele ruse lanseaza numeroase atacuri in regiunea Donețk din estul Ucrainei, concentrandu-se asupra a doua orașe prin a lovi pozițiile ucrainene cu lovituri aeriene și baraje de artilerie, au anunțat luni autoritațile ucrainene, citate de Reuters . Comandantul forțelor terestre ale Ucrainei a spus…

- Ofensiva rusa in Ucraina a scazut in intensitate, potrivit armatei ucrainene, care arata ca numarul zilnic al atacurilor s-a injumatațit fața de inceputul lunii martie. Rusia a reușit avansuri mici in zona Bahmutului, insa ucrainenii spun in continuare ca orașul este sub controlul lor, iar pierderile…

- Oficialii ucraineni spun ca vor fi nevoiti sa abandoneze orasul Avdiivka din estul tarii dupa atacurile masive ale rusilor. Armata Moscovei a lansat aproape 100 de raiduri aeriene in weekend pe zone largi din estul si sudul tarii, inclusiv la Zaporojie.

- Vineri, 10 martie, declarația, adoptata de Parlamentul de la Chișinau, cu privire la agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei , a fost in Monitorul Oficial, comunica Moldpres. Astfel, in document aleșii poporului au constatat ca Rusia, din februarie 2014, poarta un razboi de agresiune ilegal, neprovocat…

- Primul an de razboi in Ucraina. In semn de solidaritate cu vecinii ucraineni, Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in culorile drapelului ucrainean. ”Se implineste un an de cand vecinii nostri ucraineni traiesc cosmarul agresiunii militare pe care Rusia a declansat-o nejustificat si care…

- Consilierul pentru Securitate Nationala din SUA Jake Sullivan a afirmat ca, desi ”nu poate prezice viitorul”, el considera ca ”Rusia a pierdut deja acest razboi” impotriva Ucrainei. Pe de alta parte, Sullivan a declarat ca avioanele de lupta F-16 – care au fost cerute de Ucraina – ”nu sunt inzestrarea…

- Razboi in Ucraina, ziua 357. Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana vor continua sa ofere asistenta militara Ucrainei cat va fi necesar, pentru exercitarea dreptului la autoaparare, a afirmat marti dupa-amiaza secretarul general al NATO, Jens Stolten