Rusia a alocat 167 de miliarde de dolari pentru invazia la scara larga din Ucraina, in timp ce ucrainenii au distrus echipamente rusești in valoare de aproximativ 34 de miliarde de dolari pana la 24 august, conform Forbes Ucraina și datelor publicate de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Aceasta suma nu include cheltuielile de aparare ale Rusiei care nu sunt legate de conflict și nici pierderile economice ale Rusiei ca urmare a sancțiunilor internaționale multiple.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina in…